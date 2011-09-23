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Yaşam

Altın Koza'da ''hasat zamanı'' ADANA (A.A)

23 Eylül 2011 14:56

-Altın Koza'da ''hasat zamanı'' ADANA (A.A) - 23.09.2011 - Adana Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen 18. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde ödüller yarın sahiplerini bulacak. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışan 14 filmi, yönetmen Derviş Zaim başkanlığında Beste Bereket, Bülent Vardar, Ebru Ceylan, Selim Demirdelen, Taner Birsel ve Yekta Kopan'dan oluşan jüri üyeleri değerlendiriyor. Filmleri tüm ayrıntılarıyla inceleyen jüri, sabah erken saatlerde başladığı film izleme mesaisini akşam saatlerine kadar sürdürüyor. Jüri başkanı Derviş Zaim, filmleri izlemeye 18 Eylül pazar günü başladıklarını belirterek, günde en az 2 veya 3 film izlediklerini belirtti. Her filme hak ettiği saygıyla yaklaştıklarını belirten Zaim, herkesin merakla beklediği sorunun cevabını almaya çok az bir süre kaldığını sözlerine ekledi. Jürinin büyük bir titizlikle izlediği 14 film arasından 24 Eylül akşamı düzenlenecek ''Büyük Ödül Töreni''nde ''En İyi Film'' ödülünü alacak olan sanatçı 350 bin TL'lik ödülün de sahibi olacak. Yarışmada ünlü oyuncu Yılmaz Güney'in anısına verilen ''Yılmaz Güney Ödülü'' için ise 75 bin TL, Adanalı sinemaseverlerin oylarıyla belirlenen ''Adana İzleyici Ödülü'' için 50 bin TL, jüri tarafından yarışmanın en başarılı yönetmenine verilecek olan ''En İyi Yönetmen Ödülü''ne ise 75 bin TL para ödülü verilecek. Daha önce para ödülü verilmeyen ''En İyi Oyuncu'' dalları ile ''En İyi Sanat Yönetmeni'' ve ''En İyi Kurgu'' dallarında da bu yıl para ödülü verilecek. Böylece Türkiye'de ilk defa bir film festivalinde tüm kategorilerde para ödülü dağıtılmış olacak. Bu arada, festival kapsamında düzenlenen ''18. Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'' ile ''18. Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması''nın kazananları da ''Büyük Ödül Töreni''nde ödüllerini alacak. -Cem Erman'a Adana vefası- 18. Uluslararası Altın Koza Film Festivali, yaklaşık 1,5 ay önce Adana'daki evinde ölü bulanan Yeşilçam'ın en parlak dönemlerinin ünlü karakter oyuncusu Cem Erman'ı da unutmadı. Bu yıl ''Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması''nda, ''En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'' sinema oyuncusu Cem Erman anısına verilecek.

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