Altın Koza'da 700 bin Lira ödül

Festivalin düzenleyicisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, yaptığı yazılı açıklamada "Festivalimizde bu yıl alanında dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Sayın Beki Probst'u jüri başkanı olarak ağırlayarak, ülkemizin son dönem sinemasını yakından gözlemlemesini sağlamayı amaçlıyoruz" dedi. Zihni Aldırmaz, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması için başvuruların 2 Ağustos'ta sona ereceğini, ayrıca Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ve Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması'nın bu yıl da süreceğini bildirdi. Aldırmaz, festivalde yarışmaların yanı sıra dünya sineması seçkisi, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları ve sergilerin de sinemaseverlerle buluşacağını belirtti.

700 bin Lira ödül dağıtılacak

20'nci Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde gerçekleştirilecek üç yarışmada toplam 700 bin lira para ödülü dağıtılacak. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'En İyi Film' 350 bin lira para ile ödüllendirilecek. Aynı yarışmada Yılmaz Güney Ödülü 75 bin lira, Adana İzleyici Ödülü 25 bin lira, En İyi Yönetmen Ödülü 50 bin lira, En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü 20'şer bin lira, En İyi Müzik, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü 15'er bin lira, En İyi Sanat Yönetmeni, En İyi Kurgu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü 10'ar bin lira verilecek.

Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması'nda ise En İyi Belgesel, En İyi Canlandırma, En İyi Deneysel ve En İyi Kurmaca Film, 7 bin 500'er lira ile ödüllendirilecek. Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması'nda da En İyi Belgesel, En İyi Canlandırma, En İyi Deneysel ve En İyi Kurmaca Film'e 10'ar bin lira dağıtılacak.

Jüri Başkanı Probst kim?

Beki Probst, İstanbul'da doğdu. 25 yıldır film endüstrisine yön veren isimler arasında kabul edilen Probst, hukuk ve gazetecilik öğrenimi gördü. Çalışma hayatına Tercüman Gazetesi ve Hayat Mecmuası'nda başladı. 1960'da İsviçre'ye giden Probst, orada çeşitli kültürel etkinlikler düzenledi ve sinema işletmeciliği yaptı. 1981 - 1988 arasında Berlin Film Festivali'ne Türkiye ve Yunanistan'dan film seçen Probst, 1985 - 1995 arasında Locarno Film Festivali'nde seleksiyon komitesinde görev yaptı.

Probst, 1988'de başına getirildiği Berlin Film Festivali'nin Film Fuarı'nı EFM - European Film Market / Avrupa Film Pazarı'na dönüştürdü. Cenevre Stars de Demain / Yarının Yıldızları festivalinin sanat yönetmenliği de üstlenen Beki Probst, dünyanın birçok önde gelen film festivalinde jüri üyeliği yaptı.