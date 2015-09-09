Altın Koza törenleri iptal edildi

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 14-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 22. Altın Koza Film Festivali’nin açılış-kapanış törenleri ile konser türü etkinliklerinin “terör olayları” dolayısıyla iptal edildiğini duyurdu. Festivalin sonuçları basın yoluyla ilan edilecek.

Sözlü, festival programındaki değişiklikle ilgili olarak yaptığı açıklamada, olayların Dağlıca baskını ve Iğdır’daki saldırı sonrası tahammülü mümkün olmayan, önlenemez bir boyuta taşındığına dikkat çekerek böylesi bir infial ve yas ortamında “Festival konser ve törenlerini” yapmanın söz konusu olamayacağını belirtti.

Sözlü şöyle devam etti:

“Bu yıl Altın Koza Film Festivali sadece sinema boyutuyla dar kapsamlı olarak tören ve konserlere yer verilmeksizin devam edecektir. Her yıl düzenlenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ve Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması ile bu yıl ilk defa gerçekleştirilecek Adana Konulu Uzun Metraj Senaryo Yarışması sonuçları değerli jüri üyelerimizin değerlendirmeleri sonucu basın yoluyla ilan edilecektir.”