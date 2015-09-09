T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Altın Koza törenleri iptal edildi

Festivalin sonuçları basın yoluyla ilan edilecek

09 Eylül 2015 15:17

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 14-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 22. Altın Koza Film Festivali’nin açılış-kapanış törenleri ile konser türü etkinliklerinin “terör olayları” dolayısıyla iptal edildiğini duyurdu. Festivalin sonuçları basın yoluyla ilan edilecek.

Sözlü, festival programındaki değişiklikle ilgili olarak yaptığı açıklamada, olayların Dağlıca baskını ve Iğdır’daki saldırı sonrası tahammülü mümkün olmayan, önlenemez bir boyuta taşındığına dikkat çekerek böylesi bir infial ve yas ortamında “Festival konser ve törenlerini” yapmanın söz konusu olamayacağını belirtti.

Sözlü şöyle devam etti:

 “Bu yıl Altın Koza Film Festivali sadece sinema boyutuyla dar kapsamlı olarak tören ve konserlere yer verilmeksizin devam edecektir. Her yıl düzenlenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ve Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması ile bu yıl ilk defa gerçekleştirilecek Adana Konulu Uzun Metraj Senaryo Yarışması sonuçları değerli jüri üyelerimizin değerlendirmeleri sonucu basın yoluyla ilan edilecektir.”

ETİKETLER

altın kozaaçıklamasözlübelediyefestivalhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24