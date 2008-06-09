Altın Koza “Sonbahar”ın

Ayşe Nur Yazıcı ve Emre Karayel'in sunuculuğunu üstlendiği ödül töreninde, uzun metrajlı ulusal film yarışması ile öğrenci filmleri yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.



Festivalde "Made in Europe" filmi Büyük Jüri Yılmaz Güney Özel Ödülü'nü alırken, filmin yönetmeni İnan Temelkuran "En İyi Yönetmen", filmde rol alan Teoman Kumbaracıbaşı, Murat Öncül, Ali Çelik, Murat Makçı, Murat Kılıç, Ruhi Sarı, Mustafa Kırantepe, Hasan Şahintürk, Barış Yıldız, Emin Gürsoy, İnan Temelkuran, Güven İnce, Kadir Çermik, Ali Rıza Kubilay, Öner Erkan, A. Mümtaz Taylan, İnan Ulaş Torun ve Aykut Kayacık "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü paylaştı.



"En İyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü ise "Ara" filmindeki performansıyla Selen Uçar ve "Gitmek" filmindeki rolüyle Ayça Damgacı paylaştı.



Uzun Metrajlı Ulusal Film Yarışması'ndaki diğer ödüller ve sahipleri ise şöyle:



Halk Jürisi Ödülü: Ulak (Çağan Irmak)

Jüri Özel Ödülü: Özcan Alper, Feza Çaldıran, Canan Çayır (Sonbahar)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Megi Kobaladze (Sonbahar)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Serkan Ercan (Gölge)

Umut Veren Genç Kadın Oyuncu: Şenay Aydın (Saklı Yüzler)

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu: Kaya Akaya (Ulak)

En İyi Senaryo: Ümit Ünal (Ara)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Ercan Yılmaz (Nokta)

En İyi Sanat Yönetmeni: Selda Çiçek (Gölge)

En İyi Film Müziği: Mazlum Çimen (Nokta)

En İyi Kurgu: Çiçek Kahraman (Ara)

En İyi Stüdyo: 2/35 (Nokta) ve Zound (Melek)



Gecede ayrıca, "Akdeniz Ülkeleri Uluslararası Kısa Film Yarışması" ve "Öğrenci Filmleri Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

