Altın Koza'nın onur ve emek ödülleri Nur Sürer, Rutkay Aziz ve Orhan Oğuz'un

14 Eylül'de açılacak 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde onur ve emek ödüllerinin sahipleri açıklandı. Yaşam Boyu Onur Ödülleri, Nur Sürer ve Rutkay Aziz'e, Orhan Kemal Emek Ödülü ise Orhan Oğuz'a verilecek.

27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin açılışına 1 hafta kala onur ve emek ödüllerinin bu yılki sahipleri açıklandı.

Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Nur Sürer'le oyuncu, tiyatrocu, yönetmen ve sanat yönetmeni Rutkay Aziz'e, Orhan Kemal Emek Ödülü ise yapımcı, yönetmen ve görüntü yönetmeni Orhan Oğuz'a veriliyor. Üç usta isme ödülleri, festival bitiminde gerçekleşecek Altın Koza Ödül Töreni'nde takdim edilecek.

14-20 Eylül 2020 tarihlerinde düzenlenecek festivalde Anıl Gelberi'nin yönettiği Plaza, Barış Hancıoğulları'nın yönettiği Yeniden Leyla, Ercan Kesal imzalı Nasipse Adayız, Fatih Özcan'ın yönettiği Mavzer, Faysal Soysal'ın imzasını taşıyan Ceviz Ağacı, Gökçin Dokumacı'nın yönettiği Kuyudaki Taş, Hacı Orman'ın yönettiği Körleşme, Leyla Yılmaz'ın yönettiği Bilmemek, Onur Ünlü imzalı Topal Şükran'ın Maceraları ve Umut Evirgen'in yönettiği Ben Bir Denizim filmleri yarışacak...