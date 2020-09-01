Altın Koza'nın jüri başkanı Füsun Demirel oldu

Bu yıl 27. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri üyeleri açıklandı.



Jüri başkanlığını oyuncu Füsun Demirel'in üstlendiği festivalin jüri üyeleri; görüntü yönetmeni Feza Çaldıran, oyuncu Damla Sönmez, yönetmen Seren Yüce, müzisyen Can Atilla, yazar Ayfer Tunç ve sinema yazarı Sevin Okyay'dan oluşuyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi, 27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'ni pandemi kurallarına uygun şekilde 14 – 20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirecek.

bianet'in aktardığına göre Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Covid-19 önlemleri kapsamında festivalde bu yıl şehir dışından konuk ağırlanamayacağını, sinemaseverlerin festival filmlerini online olarak izleyebileceklerini, ayrıca Adana'da pandemi koşulları gözetilerek hazırlanacak bir salonda yarışma filmlerinin gösterimlerinin yapılacağını belirtti.

Salgın önlemleri nedeniyle bu yıl Adana Altın Koza Film Festivali'nin içeriği, "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" ve "Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması"yla sınırlandırıldı. Altın Koza Ödülleri ise eylül ayında düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. "Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri" ve "Orhan Kemal Emek Ödülleri" ise aynı törende sahiplerine takdim edilecek.

27. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin yürütme kurulu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından davet edilen isimlerden oluşuyor.

Başkanlığını Menderes Samancılar'ın üstlendiği yürütme kurulunda Nebil Özgentürk, Kadir Beycioğlu, İsmail Timuçin ve Gökhan Mutlay yer alıyor.