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Kültür-Sanat

Altın Koza jüri üyeleri açıklandı

8 - 14 Haziran arasında yapılacak olan 16. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin yarışma bölümlerinin jüri üyeleri açıklandı.

19 Mayıs 2009 03:00

Bu yıl 8 - 14 Haziran 2009 tarihleri arasında yapılacak olan 16. Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nin yarışma bölümlerinin jüri üyeleri açıklandı.

Buna göre, festival kapsamında yapılacak Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda dünyaca ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan başkanlığında görev yapacak seçici kurul oyuncu Bulut Aras, yazar ve senarist Firuzan, müzisyen Mazlum Çimen, oyuncu Meltem Cumbul, yönetmen Özcan Alper, oyuncu Özgü Namal, görüntü yönetmeni Uğur İçbak, sinema yazarı ve akademisyen Prof. Dr. Zeynep Tül Akbal Süalp’den oluşuyor.

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