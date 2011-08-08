-ALTIN KOZA İÇİN 14 FİLM YARIŞACAK ADANA (A.A) - 08.08.2011 - Adana Büyükşehir Belediyesi'nin, bu yıl 18'incisini düzenlediği Uluslararası Altın Koza Film Festivali'ndeki ''Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasında'' 14 filmin jüri önüne çıkacağı bildirildi. Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, bu yıl 17–25 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek festival kapsamında, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışmasına katılacak filmler, yönetmen Derviş Zaim başkanlığındaki jüri tarafından değerlendirilecek. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri, 24 Eylül 2011 Cumartesi akşamı törenle verilecek. Bu arada, geçen yıl 250 bin lira olan ''En İyi Film Ödülü'' bu yıl 350 bin liraya yükseltildi. ''Yılmaz Güney Ödülü'' 75 bin lira, ''Adana İzleyici Ödülü'' 50 bin lira, ''En İyi Yönetmen Ödülü'' ise 75 bin lira oldu. Ayrıca, Türkiye'de ilk defa bir film festivalinin tüm kategorilerinde para ödülü dağıtılacak. Daha önce para ödülü verilmeyen ''En İyi Oyuncu'' dalları ile ''En İyi Sanat Yönetmeni'' ve ''En İyi Kurgu'' dallarının birincileri de para ödülü alacak. Festival kapsamında gerçekleştirilecek yarışmalarda verilecek toplam para ödülünün ise 936 bin lira olacağını bildirildi. Açıklamaya göre, festivalde yarışacak filmler ve yönetmenleri şunlar: ''Aşk ve Devrim (Serkan Acar), Beni Sev (Ali Özgentürk), Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (Onur Ünlü), Eylül (Cemil Ağacıkoğlı) Gelecek Uzun Sürer (Özcan Alper), Kadife / Büyük Ana (Erdoğan Kar), Kaybedenler Kulübü (Tolga Örnek), Mar (Caner Erzincan), Memleket Meselesi (İsa Yıldız, Murat Onbul), Saklı Hayatlar (Haluk Ünal), Simurg (Ruhi Karadağ), Türk Pasaportu (Burak Cem Arlıel), Vücut (Mustafa Nuri), Yurt (Muzaffer Özdemir)''