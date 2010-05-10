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Kültür-Sanat

Altın Koza filmleri belli oldu

7-13 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan 17. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festival'i Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak filmler belli oldu.

10 Mayıs 2010 03:00

T24- Altın Koza Film Festivali kapsamında her yıl düzenlenen ve son bir yıl içinde çekilen filmlerinin kabul edildiği 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'da yarışacak filmler belli oldu.


Ön Değerlendirme Kurulu'nun yaptığı çalışma sonucu, Altın Koza Ödül Heykeli'e sahip olmak için Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Seçici Kurulu'un önüne çıkacak filmler şöyle:


Bal - Yönetmen: Semih Kaplanoğlu

Beş Şehir - Yönetmen: Onur Ünlü

Bizim Büyük Çaresizliğimiz - Yönetmen: Seyfi Teoman

Büyük Oyun - Yönetmen: Atıl İnaç

Denizden Gelen - Yönetmen: Nesli Çölgeçen

Eyvah Eyvah - Yönetmen: Hakan Algül

Kanatsız Taklalar - Yönetmen: Savaş Baykal

Kavşak-  Yönetmen: Selim Demirdelen

Kıskanmak - Yönetmen: Zeki Demirkubuz

Nefes -  Yönetmen: Levent Semerci

Orada - Yönetmenler: Melik Saraçoğlu / Hakkı Kurtuluş

Ses - Yönetmen: Ümit Ünal


Yarışma kapsamında 'En İyi Film Ödülü' alan filme 250 bin TL., 'Yılmaz Güney Ödülü' alan filme 50 bin TL., 'Adana İzleyici (Halk) Jürisi Ödülü' alan filme 50 bin TL., 'En İyi Yönetmen Ödülü' alan filme 50 bin TL., 'En İyi Görüntü Yönetmeni' alan filme 15 bin TL., 'En İyi Senaryo Ödülü' alan filme 15 bin TL. ve 'En İyi Müzik Ödülü' alan filme 15 bin TL. para ödülü verilecek.


Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında verilecek ödüller, 12 Haziran 2010 Cumartesi günü yapılacak Büyük Ödül Töreni ile sahiplerini bulacak.
(habertürk)

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