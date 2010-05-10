Altın Koza filmleri belli oldu

T24- Altın Koza Film Festivali kapsamında her yıl düzenlenen ve son bir yıl içinde çekilen filmlerinin kabul edildiği 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'da yarışacak filmler belli oldu.
Ön Değerlendirme Kurulu'nun yaptığı çalışma sonucu, Altın Koza Ödül Heykeli'e sahip olmak için Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Seçici Kurulu'un önüne çıkacak filmler şöyle:
Bal - Yönetmen: Semih Kaplanoğlu
Beş Şehir - Yönetmen: Onur Ünlü
Bizim Büyük Çaresizliğimiz - Yönetmen: Seyfi Teoman
Büyük Oyun - Yönetmen: Atıl İnaç
Denizden Gelen - Yönetmen: Nesli Çölgeçen
Eyvah Eyvah - Yönetmen: Hakan Algül
Kanatsız Taklalar - Yönetmen: Savaş Baykal
Kavşak- Yönetmen: Selim Demirdelen
Kıskanmak - Yönetmen: Zeki Demirkubuz
Nefes - Yönetmen: Levent Semerci
Orada - Yönetmenler: Melik Saraçoğlu / Hakkı Kurtuluş
Ses - Yönetmen: Ümit Ünal
Yarışma kapsamında 'En İyi Film Ödülü' alan filme 250 bin TL., 'Yılmaz Güney Ödülü' alan filme 50 bin TL., 'Adana İzleyici (Halk) Jürisi Ödülü' alan filme 50 bin TL., 'En İyi Yönetmen Ödülü' alan filme 50 bin TL., 'En İyi Görüntü Yönetmeni' alan filme 15 bin TL., 'En İyi Senaryo Ödülü' alan filme 15 bin TL. ve 'En İyi Müzik Ödülü' alan filme 15 bin TL. para ödülü verilecek.
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında verilecek ödüller, 12 Haziran 2010 Cumartesi günü yapılacak Büyük Ödül Töreni ile sahiplerini bulacak.
(habertürk)