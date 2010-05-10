Altın Koza filmleri belli oldu

T24-



Ön Değerlendirme Kurulu'nun yaptığı çalışma sonucu, Altın Koza Ödül Heykeli'e sahip olmak için Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Seçici Kurulu'un önüne çıkacak filmler şöyle:



Bal - Yönetmen: Semih Kaplanoğlu



Beş Şehir - Yönetmen: Onur Ünlü



Bizim Büyük Çaresizliğimiz - Yönetmen: Seyfi Teoman



Büyük Oyun - Yönetmen: Atıl İnaç



Denizden Gelen - Yönetmen: Nesli Çölgeçen



Eyvah Eyvah - Yönetmen: Hakan Algül



Kanatsız Taklalar - Yönetmen: Savaş Baykal



Kavşak- Yönetmen: Selim Demirdelen



Kıskanmak - Yönetmen: Zeki Demirkubuz



Nefes - Yönetmen: Levent Semerci



Orada - Yönetmenler: Melik Saraçoğlu / Hakkı Kurtuluş



Ses - Yönetmen: Ümit Ünal



Yarışma kapsamında 'En İyi Film Ödülü' alan filme 250 bin TL., 'Yılmaz Güney Ödülü' alan filme 50 bin TL., 'Adana İzleyici (Halk) Jürisi Ödülü' alan filme 50 bin TL., 'En İyi Yönetmen Ödülü' alan filme 50 bin TL., 'En İyi Görüntü Yönetmeni' alan filme 15 bin TL., 'En İyi Senaryo Ödülü' alan filme 15 bin TL. ve 'En İyi Müzik Ödülü' alan filme 15 bin TL. para ödülü verilecek.



Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında verilecek ödüller, 12 Haziran 2010 Cumartesi günü yapılacak Büyük Ödül Töreni ile sahiplerini bulacak.

(habertürk)