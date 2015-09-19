Altın Koza Film Festivali'nin kazananları belli oldu

22. Altın Koza Film Festivali Uzun Metraj Film yarışması kazananları açıklandı. Türkiye’nin içinde bulunduğu çatışmalı ortamda festivali iptal eden festival komitesi jürinin değerlendirmelerinin sonucunda ödülleri bu sabah yaptıkları bir basın toplantısıyla duyurdu. Festivalin en iyi filmi ‘Abluka’ oldu.

Birgün’de yer alan habere göre, basın toplantısına, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Altın Koza A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Halil Avşar, Festival Direktörü Candan Yaygın, Festival Sinema Programları Direktörü Kadir Beycioğlu, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı yönetmen Ümit Ünal, yarışmanın jüri üyeleri yönetmen Deniz Akçay Katıksız, oyuncular Ali Düşenkalkar ve Selen Uçer, görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış, Eurimages Türkiye temsilcisi Mehmet Demirhan ve müzisyen Rahman Altın’ın yanı sıra, festivalin kısa metraj film yarışmalarının koordinatörü Hilmi Etikan ve Adana Konulu Senaryo Yarışması’nın jüri üyesi, Işıl Özgentürk katıldı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda en iyi film ödülü, yapımcılığını Nadir Öperli, Enis Köstepen, Cem Doruk’un, yönetmenliğini ise Emin Alper’in yaptığı “Abluka” isimli filmi oldu. Yılmaz Güney Ödülü, yapımcılığını ve yönetmenliğini Faruk Hacıhafızoğlu’nun yaptığı “Kar Korsanları” isimli filmin olurken, Adana Jürisi seçimini, Emin Alper’in yönettiği “Abluka”dan yana kullandı. Yarışmada en iyi yönetmen ödülünü ise, “Sarmaşık” isimli filmiyle, Tolga Karaçelik aldı. En iyi senaryo ödülüne ise, “Ana Yurdu” isimli filmiyle Senem Tüzen layık görüldü.

Festivalde bu yıl ilk defa gerçekleştirilen Adana Konulu Senaryo Yarışması’nın kazananı ise, Hikmet Ozan Sihay tarafından kaleme alınan “Tepebağ Çıkmazı” oldu.

En iyi oyuncular: Nihal Kolddaş ve Nadir Sarıbacak

Festival kapsamında düzenlenen Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın diğer sonuçları ise şöyle;

En İyi Kadın Oyuncu - Nihal Koldaş (Ana Yurdu)

En İyi Erkek Oyuncu - Nadir Sarıbacak (Sarmaşık)

En İyi Müzik - Demircan Demir (Kasap Havası)

En İyi Görüntü Yönetmeni - Vedat Özdemir (Ana Yurdu) - Türksoy Gölebeyi (Kar Korsanları)

En İyi Sanat Yönetmeni - İsmail Durmaz (Abluka)

En İyi Kurgu - Osman Bayraktaroğlu (Abluka)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Hülya Böceklioğlu (Yarım)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Özgür Emre Yıldırım (Eksik)

Türkan Şoray Umut Genç Veren Kadın Oyuncu - Ece Yüksel (Nefesim Kesilene Kadar)

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu - Berkay Ateş (Abluka)

Jüri Özel Mansiyon Ödülü - Ece Atay (Yarım)

SİYAD En İyi Film Ödülü – Ana Yurdu – Senem Tüzen

Film – Yön En İyi Yönetmen Ödülü – Senem Tüzen – Ana Yurdu