T24- 17. Altın Koza Film Festivali’nin jüri üyelerine “Hoşgeldiniz Yemeği” düzenlendi. Yemekte jüri üyelerinin yanı sıra çok sayıda bürokrat, sivil toplum kuruluşu üyesi ve basın mensubu da yer aldı.







Bu gece başlayacak 17. Adana Altın Koza Uluslararası Film Festivalinin jüri üyeleri ve bir çok önemli isim dün gece bir araya geldi.









Gecede açılış konuşması yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, festivalin devamlılığının önemine vurgu yaparak şöyle dedi:"1969 yılında bir film şenliği olarak başlayan, bugün ülkemizin en önemli kültür sanat etkinliklerinden biri olarak kabul edilen festivalimiz, bu yıl da yer yıl olduğu gibi Türk ve dünya sinemalarının en seçkin örneklerini kentimizde buluşturacak. Kültür ve sanata yatırım yapmak, kentimize, kendimize ve kentimizin geleceğine, dolayısıyla ülkemize yatırım yapmaktır".









Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması Büyük Jüri Başkanı yönetmen-senarist Işıl Özgentürk ise görevlerinin getirdiği büyük sorumluluğun farkında olduklarını ve festivalin Türk Sineması için çok önemli bir organizasyon olduğunu söyledi.







Jüri, 205 filmi seyirci ile buluşturacak 17. Adana Altın Koza Film Festivali’nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması, Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması kategorilerinde yarışan filmlerin belirlenmesinde görev aldı.









Festival kapsamında düzenlenen atölye çalışmaları ise da 22 Eylül günü Yeditepe Üniversitesi öğretim görevlilerinden Doç. Dr. Ayla Kanbur tarafından sinema ve politika başlıklı bir çalışma yapacak. Çalışma kapsamında Fransız ve İsviçreli yönetmen Jean Luc Godard’ın ‘Müziğimiz’ isimli filmi değerlendirilecek.







Festivalin bir diğer en önemli etkinliği olan ‘Onur Ödülleri Töreni’ ise 23 Eylül düzenlenecek. Törende ünlü sinema yazarı ve eleştirmeni Atilla Dorsay’a ve Türk sinemasının önemli isimlerinden Müjde Ar’a ‘Onur Ödülü’ takdim edilecek.





Gecenin sunuculuğunu da Saba Tümer yapacak.



