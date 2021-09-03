Altın Koza Film Festivali'nde "en iyi film" dalında yarışacak eserler belli oldu

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak 10 film belli oldu.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na başvuran 45 film arasından 10 eser, Altın Koza Ödülleri için jüri karşısına çıkacak.

13-19 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde; Nisan Dağ’ın “Bir Nefes Daha”, Barış Sarhan’ın “Cemil Şov”, Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu’nun “Dermansız”, Erdal Rahmi Hanay’ın “Fuad”, Sinan Sertel’in “İçimdeki Kahraman”, Erkan Tahhuşoğlu’nun “Koridor”, Muhammet Çakıral’ın “Lacivert Gece” Tufan Taştan’ın “Sen Ben Lenin”, Ahmet Necdet Çupur’un “Yaramaz Çocuklar”, Mehmet Ali Konar'ın “Zin ve Ali’nin Hikayesi” adlı filmleri Altın Koza ödülleri için yarışacak.

Dünya prömiyerlerini festivalde yapacaklar

Altın Koza’nın jüri başkanlığını bu yıl oyuncu, yönetmen Tilbe Saran üstleniyor. Oyuncu Güven Kıraç, müzisyen Feridun Düzağaç, yönetmen Kıvanç Sezer, görüntü yönetmeni Meryem Yavuz, yazar Seray Şahiner ve sinema yazarı Şenay Aydemir de festivalde jüri üyesi olarak yer alacak.

Altın Koza için yarışacak filmlerden; yönetmenliğini Hakkı Kurtuluş ve Melik Saraçoğlu’nun yaptığı “Dermansız” ile Erdal Rahmi Hanay’ın yönettiği “Fuad”, dünya prömiyeri ile Adana izleyicisi ile buluşacak. Dünya prömiyerini yarışma kapsamında gerçekleştirecek diğer filmler ise; yönetmenliğini Sinan Sertel’in yaptığı “İçimdeki Kahraman”, Erkan Tahhuşoğlu’nun yönettiği “Koridor” ve Muhammet Çakıral’ın yönettiği “Lacivert Gece” olacak.

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde bu yıl filmler; “Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması”, “Uluslararası Kısa Film Yarışması”, “Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması” ve “Adana Kısa Film Yarışması” olmak üzere toplam 4 kategoride yarışacak.

Sinemaseverlerin merakla beklediği Altın Koza Ödülleri 18 Eylül 2021 gecesi düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.