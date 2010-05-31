Altın Koza Film Festivali ertelendi

T24-



Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Tuncel, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'ye giden yardım gemilerine yapılan saldırıyı ve İskenderun'daki terör saldırısını kınadığını belirterek, ''İnsanlar kan ağlarken, biz eğlenemeyiz'' ifadesini kullandı.



Saldırılar nedeniyle ''17. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali''nin ertelenmesi yönünde karar aldıklarını bildiren Tuncel, İsrail'i ve terör örgütünü kınadığını vurguladı.