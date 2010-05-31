Altın Koza Film Festivali ertelendi

T24- Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 7-13 Haziran'da gerçekleştirilecek ''17. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali''nin, İsrail'in yardım gemilerine saldırısı ve Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör saldırısı nedeniyle ertelendiği bildirildi.
Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Tuncel, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'ye giden yardım gemilerine yapılan saldırıyı ve İskenderun'daki terör saldırısını kınadığını belirterek, ''İnsanlar kan ağlarken, biz eğlenemeyiz'' ifadesini kullandı.
Saldırılar nedeniyle ''17. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali''nin ertelenmesi yönünde karar aldıklarını bildiren Tuncel, İsrail'i ve terör örgütünü kınadığını vurguladı.