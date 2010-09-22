-ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ BAŞLADI ADANA (A.A) - 21.09.2010 - 17. Altın Koza Uluslararası Film Festivali düzenlenen törenle başladı. Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda yapılan açılışta, Türk sinemasının emektar oyuncuları, yönetmenler, senaristler ve yabancı konukların da bulunduğu katılımcılar, ''Kırmızı Halı Töreni'' ile salona giriş yaptı. Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, törenin açılışındaki konuşmasında, festival ile Adana'nın Türk ve dünya sinemalarının çeşitli dallarındaki seçkin örneklerin buluştuğu bir merkez haline geldiğini söyledi. Festival kapsamında yapılacak söyleşiler, sergiler ve atölye çalışmalarının, sanatçılar ve sanatseverleri bir araya getirdiğini belirten Aldırmaz, şöyle devam etti: ''Bir kentin kültür ve sanat yaşamına yatırım yapmak, yalnızca o kente verilen hizmet değil, Türkiye'ye verilen hizmettir. Bu hizmet, toplumun her kesimi için daha güzel ve yaşanabilir bir kent, ülke ve dünya yaratma yönünde yatırım yapmaktır. Belediyemiz, ülkemizin sanat yaşamına verdiği desteği bundan sonra da artırarak sürdürecektir. Festivale emeği geçen herkese ve buraya gelerek Türk sinemasına güç veren sinema emekçilerine bir kez daha Adanalılar adına teşekkür ediyorum.'' Adana Vali Vekili Fikret Deniz ise sanatçıların, Türkiye'nin gururu, toplumun önderi, herkesin meşalesi ve güneşi olan, Türk topumunu, Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesinin ötesine taşıma yolunda en büyük işlevsel rolü üstlenen değerli kişiler olduğunu belirtti. Tüm edebiyat ve sanat dallarının, bir toplumun niteliği ve kalitesi açısından önem taşıyan en önemli ögeler olduğunu vurgulayan Deniz, ''Milli gelir seviyesi çok yüksek olabilir, bu o kadar önemli değildir. Hatta o toplumu bozabilir, dejenere de edebilir ama toplum, sanata ve sanatçıya önem verdiğimiz oranda gelişebilir. Bu bereketli topraklardan çok büyük sanatçılar çıkmıştır. Biz o çok güzel sanatçıları, kendimize idol olarak aldık. Sizlere çok saygı duyuyorum. Topluma yaptığınız çok değerli katkılardan dolayı, sizleri dakikalarca alkışlamak istiyorum'' dedi. -''TÜRK SİNEMASI, 2004'TE SİNEMA KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE İVME KAZANDI''- Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Ülger ise Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın, önceden planlanmış programı nedeniyle istediği halde törene katılamadığını ifade etti. Sinema Kanunu'nda 2004 yılında yapılan bir değişiklikle ve yaratılan kaynaklarla, Türk sinemasının ivme kazandığını belirten Ülger, şunları kaydetti: ''2004 yılından önce, yılda 12-15 arası film yapılırken, bu, her yıl artarak devam etti. 2009 yılında 70 sinema filmine ulaştı. Bakanlık olarak desteklediğimiz sinema filmlerinin pek çoğu uluslararası önemli film festivallerinde ödüller aldı ama bununla yetinmeyeceğiz. Gözümüz Oscar'da. Umarım kısa zaman sonra Oscar'dan da bir ödülle döneriz. Sanatçılarımızın bu potansiyeli olduğuna yürekten inanıyorum. Altın Koza da ülkemizin köklü sinema festivallerinden. Umarım ileride dünyada hak ettiği yeri alacak. Biz desteklemeye devam edeceğiz.'' -PLAKETLERİN VERİLMESİ, KONSER VE FİLM GÖSTERİMİ- Konuşmaların ardından, sunuculuğunu Öykü Serter'in yaptığı törende, festivalin ''Eleştirmenlerin gözünden kaçmaz'' bölümünü hazırlayan Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) adına, birlik yetkilisi Barbara Lorey de Lacharriere'ye oyuncu Derya Alabora tarafından teşekkür plaketi verildi. Daha sonra, festivalin ''Onur Konuğu'' olarak cuma günü Adana'ya gelecek olan Yunan yönetmen Theo Angelopoulos'u ve filmlerini tanıtan bir sinevizyon gösterisi sunuldu. Ardından, festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda finale kalan Semih Kaplanoğlu'nun ''Bal'', Onur Ünlü'nün ''Beş Şehir'', Atıl İnaç'ın ''Büyük Oyun'', Nesli Çölgeçen'in ''Denizden Gelen'', Hakan Algül'ün ''Eyvah Eyvah'', Selim Demirdelen'in ''Kavşak'', Zeki Demirkubuz'un ''Kıskanmak'', Levent Semerci'nin ''Nefes: Vatan Sağolsun'', Melik Saraçoğlu ile Hakkı Kurtuluş'un ''Orada'' ve Ümit Ünal'ın ''Ses'' filmleri tanıtıldı. Filmleri seçecek jürinin başkanı, senarist ve yönetmen Işıl Özgentürk ile jüri üyelerinden yazar Buket Uzuner, görüntü yönetmeni Erdal Kahraman, sinema yazarı Erkan Aktuğ ve oyuncu Fikret Kuşkan konukları selamladı. Işıl Özgentürk, Uluslararası San Sebastiyan Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülü ''Gümüş İstiridye''yi ve Özel Mansiyon Ödülü'nü alan yönetmen Javier Rebollo'nun ''Piyanosu Olmayan Kadın'' adlı filminin oyuncularından Jan Budara'ya bir plaket verdi. Budara daha sonra gitarla bir mini konser verdi. Şarkıcı Göksel'in sahne aldığı tören, Türkiye prömiyeri yapılan ''Piyanosu Olmayan Kadın'' filminin gösterimiyle sona erdi. Festival boyunca yaklaşık 200 filmin gösteriminin, Cinebonus, Ariplex ve Metropol sinemaları ile Adana Kültür ve Sanat Merkezindeki 9 salonda gerçekleşeceği bildirildi.