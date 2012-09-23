Altın Koza'da büyük ödül 'Babamın Sesi'nin oldu

Maraş Katliamı'ndan etkilenen bir ailenin hikayesini anlatan 'Babamın Sesi', 19 Altın Koza'da en iyi film seçildi. Pelin Esmer'in 'Gözetleme Kulesi' ise beş ödülle festivalin en çok kazananı oldu

Bu yıl 19’uncusu düzenlenen Adana Altın Koza Film Festivali ’nde büyük ödül ‘Babamın Sesi’nin oldu. ‘İki Dil Bir Bavul’ ekibinin yeni filmi ‘Babamın Sesi’, Maraş Katliamı ’ndan etkilenen Kürt- Alevi bir ailenin hikâyesi üzerinden kimlik meselelerine eğiliyor. Eski eşyaların arasında babasına gönderilmek üzere kaydedilmiş annesinin ve kendi çocukluk sesinin olduğu kasetleri bulanca babasının gurbetten gönderdiği kasetlerin peşine düşen genç Mehmet’in arayışına odaklanan film, dünya prömiyerini geçen şubatta Rotterdam Film Festivali’nde yapmıştı. ‘İki Dil Bir Bavul’un yönetmenlerinden Orhan Eskiköy, Zeynel Doğan’la birlikte yönetmenliği üstlenirken ‘İki Dil’in diğer yönetmeni Özgür Doğan bu kez yapımcı.

radikal.com.tr'de yer alan habere göre, Altın Koza ’nın en çok ödül kazanan filmi ise beş ödülle Pelin Esmer’in yönettiği ‘Gözetleme Kulesi’ oldu. Pelin Esmer en iyi yönetmen seçilirken ‘Gözetleme Kulesi’ başroldeki Nilay Erdönmez’e en iyi kadın oyuncu, Menderes Samancılar’a yardımcı erkek, Laçin Ceylan’a yardımcı kadın oyuncu, Özgür Eken’e de en iyi görüntü yönetmeni ödülünü getirdi.

Yönetmen Belmin Söylemez, ilk filmi ‘Şimdiki Zaman’la Yılmaz Güney Ödülü’nün sahibi oldu. Radikal ’in sinema yazarlarından Şenay Aydemir’in de yer aldığı SİYAD jürisinin en iyi film tercihi de ‘Şimdiki Zaman’ olurken bu yıl ilk kez yönetmenlerin verdiği Film-Yön jürisinin ödülü ‘Yük’ filmiyle usta yönetmen Erden Kıral’a gitti. Film-Yön jürisi Belmin Söylemez’e de özel ödül verdi.

Başkanlığını yönetmen Ferzan Özpetek ’in yaptığı jüri, ‘Siirt’in Sırrı’ belgeselinde hikayesi anlatılan kadın güreşçi Evin Demirhan’a özendirme ödülü verilmesini kararlaştırdı.

Festivalin iddalı yapımları arasında gösterilen Yeşim Ustaoğlu’nun yönettiği ‘Araf’ ise yardımcı kadın umut veren kadın/erkek oyuncu ve sanat yönetimi ödülleriyle yetinmek zorunda kaldı.

19. Altın Koza Film Festivali ödülleri

En iyi film: Babamın Sesi (Orhan Eskiköy, Zeynel Doğan)

Yılmaz Güney ödülü: Şimdiki Zaman (Belmin Söylemez)

Yönetmen: Pelin Esmer (Gözetleme Kulesi)

Senaryo: Orhan Eskiköy (Babamın Sesi)

Kadın oyuncu: Nilay Erdönmez (Gözetleme Kulesi)

Erkek oyuncu: Engin Günaydın (Yeraltı), İlyas Salman (Lal Gece)

Yardımcı kadın oyuncu: Nihal Yalçın (Yeraltı ve Araf), Laçin Ceylan (Gözetleme Kulesi)

Yardımcı erkek oyuncu: Menderes Samancılar (Gözetleme Kulesi)

Görüntü yönetmeni: Özgür Eken (Gözetleme Kulesi)

Müzik: Verilmedi.

Sanat yönetimi: Osman Özcan (Araf)

Kurgu: Siirt’in Sırrı (İnan Temelkuran, Kristen Stevens)

Türkan Şoray umut veren genç kadın oyuncu: Neslihan Atagül (Araf)

Umut veren genç erkek oyuncu: Barış Hacıhan (Araf)

İzleyici ödülü: Lal Gece (Reis Çelik)

SİYAD jürisi en iyi film: Şimdiki Zaman (Belmin Söylemez)

Film-Yön jürisi en iyi yönetmen: Erden Kıral (Yük)/ özel ödül: Belmin Söylemez (Şimdiki Zaman)

Jüri Özel: Siirt’in Sırrı

Jüri Özendirme ödülü: Evin Demirhan (Siirt’in Sırrı belgesilde hikayesi anlatılan kadın güreşçi)