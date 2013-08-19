'Altın Koza' adayları belli oldu

20. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu. Festival'de yarışacak 12 film arasında Reha Erdem'in “Jin”, Uğur Yücel'in “Soğuk”, Mahmut Fazıl Coşkun'un “Yozgat Blues” filmleri de bulunuyor.
Bu yıl 16 – 22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 20. Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında yapılacak, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alacak filmler belli oldu.
Yarışmaya başvuru yapan 47 eserden, 12'si jüri önüne çıkmaya hak kazandı.
'En İyi Film' seçilecek eser, 350 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.
20. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde yarışacak filmler şöyle:
Çanakkale Yolun Sonu / Yönetmen: Mustafa Kemal Uzun
Daire / Yönetmen: Atıl İnaç
Eve Dönüş Sarıkamış 1915 / Yönetmen: Alphan Eşeli
Gözümün Nuru / Yönetmen: Hakkı Kurtuluş – Melik Saraçoğlu
Hadi baba Gene Yap / Yönetmen: Emre Yalgın
Hayat Boyu / Yönetmen: Aslı Özge
Jin / Yönetmen: Reha Erdem
Köksüz / Yönetmen: Deniz Akçay Katıksız
Lal / Yönetmen: Semir Aslanyürek
Soğuk / Yönetmen: Uğur Yücel
Yarım Kalan Mucize / Yönetmen: Biket İlhan
Yozgat Blues / Yönetmen: Mahmut Fazıl Coşkun
Final 22 Eylül’de
Yarışmanın sonuçları 22 Eylül gecesi yapılacak kapanış töreninde belli olacak.
16 Eylül’de başlayacak Adana Büyükşehir Belediyesi Altın Koza Film Festivali’nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın yanı sıra, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ve Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması da düzenlenecek.
Özel gösterimler, söyleşiler, sergiler ve atölye çalışmaları ise yine festival haftası boyunca sanatseverleri bekleyen diğer etkinlikler olacak.