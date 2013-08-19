'Altın Koza' adayları belli oldu

20. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu. Festival'de yarışacak 12 film arasında Reha Erdem'in “Jin”, Uğur Yücel'in “Soğuk”, Mahmut Fazıl Coşkun'un “Yozgat Blues” filmleri de bulunuyor.

Bu yıl 16 – 22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 20. Uluslararası Altın Koza Film Festivali kapsamında yapılacak, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alacak filmler belli oldu.

Yarışmaya başvuru yapan 47 eserden, 12'si jüri önüne çıkmaya hak kazandı.

'En İyi Film' seçilecek eser, 350 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.

20. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nde yarışacak filmler şöyle:

Çanakkale Yolun Sonu / Yönetmen: Mustafa Kemal Uzun

Daire / Yönetmen: Atıl İnaç

Eve Dönüş Sarıkamış 1915 / Yönetmen: Alphan Eşeli

Gözümün Nuru / Yönetmen: Hakkı Kurtuluş – Melik Saraçoğlu

Hadi baba Gene Yap / Yönetmen: Emre Yalgın

Hayat Boyu / Yönetmen: Aslı Özge

Jin / Yönetmen: Reha Erdem

Köksüz / Yönetmen: Deniz Akçay Katıksız

Lal / Yönetmen: Semir Aslanyürek

Soğuk / Yönetmen: Uğur Yücel

Yarım Kalan Mucize / Yönetmen: Biket İlhan

Yozgat Blues / Yönetmen: Mahmut Fazıl Coşkun

Final 22 Eylül’de

Yarışmanın sonuçları 22 Eylül gecesi yapılacak kapanış töreninde belli olacak.

16 Eylül’de başlayacak Adana Büyükşehir Belediyesi Altın Koza Film Festivali’nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın yanı sıra, Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ve Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması da düzenlenecek.

Özel gösterimler, söyleşiler, sergiler ve atölye çalışmaları ise yine festival haftası boyunca sanatseverleri bekleyen diğer etkinlikler olacak.