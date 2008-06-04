Altın Koza "Limon Ağacı"yla başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürü Hüseyin Ülger, Cinebonus Sinemalarında düzenlenen törende, Anadolu coğrafyasındaki tarihi zenginlikleri en etkili sanat olan sinemayla, dünya ölçeğinde ses getirecek yapıtlarla tüm insanlara aktarmayı amaçladıklarını bildirdi.



Sinema Kanunu'nda yapılan düzenlemenin ardından sektördeki yapımların sayısının arttığına dikkati çeken Ülger, şunları söyledi:



"2004 yılından önce Türkiye'de yıldaki film sayısı 12-15 arasındayken, aynı yıl Sinema Kanunu'nda yapılan değişiklikle bu sayı şimdi 45'e kadar çıkmıştır.



Üniversitelerin radyo ve televizyon bölümlerinde okuyan öğrencilerin hazırladığı 118 amatör film ile 108 belgesel projesini destekledik. Bakanlığın desteklediği filmler festivallerde önemli ödüller almıştır. Bunlardan birisi de yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Üç Maymun" adlı yapıtıdır.



Bu filmle Nuri Bilge Ceylan, son olarak Cannes Film Festivali'nde En İyi Yönetmen Ödülü'nü aldı. Ceylan'ı kutluyor, özlü konuşmasından dolayı da teşekkür ediyorum. Buradan çıkacak alkışları ona ithaf ediyoruz."



Ülger, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak şimdiye kadar festivallere önem verdiklerini, Altın Koza'yı bundan sonra da destekleyeceklerini söyledi.



Adana Valisi İlhan Atış da sanatçılara festivale katılmaları nedeniyle teşekkür ederek, Türkiye'nin en önemli kültür kentlerinden birine geldiklerini vurguladı.