'Altın Kızlar'ın Türk versiyonu çekilecek

80’lerin unutulmaz dizileri arasında yerini alan ’Altın Kızlar’dan adapte edilecek olan yeni Türk versiyonunda Dorothy karakterini oynayacağını söyleyen İdiz, Blanche rolüne bir isim aradıklarını belirtti.



Bir dönemin çok sevilen dizileri arasında yer alan ’Altın Kızlar’ın Türk versiyonunda rol alacağını söyleyen Nurseli İdiz, Dorothy, Rose, Blanche ve Sophia isimli 4 arkadaşın komik maceralarını anlatan dizide kendisinin Dorothy’i oynayacağını belirtti.



İdiz, dizide yer alacak diğer oyuncularla ilgili de şu açıklamayı yaptı.



"Büyük ihtimalle Sumru Yavrucuk da olacak. Sophia’yı oynayacak Sumru. Hikmet Körmükçü düşünülüyor. O da anne olan Rose’u oynayacak. Bir de seksi bir kadınımız var, onu araştırıyoruz. Onun da çok iyi bir oyuncu olması ve daha frapan bir kadın olması gerekiyor. O kişi de Blanche olacak. Daha genç daha zayıf birisi olmalı. Senaryo, son aşamada, okeylendiği anda da 15-20 gün içinde başlanacak. Orjinalinden çok farklı olacak. "



Dizinin oynayacağı kanalın henüz belli olmadığını söyleyen Nurseli İdiz, yapımcılığını Boyut filmin üstlendiğini ifade etti.

