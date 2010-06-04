Altın Kızlar'ın Blanche'si öldü

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Emmy ödüllü aktrisin menejeri Barbara Lawrence, McClanahan'in felç geçirerek öldüğünü söyledi.





Göğüs kanseri nedeniyle 1997 yılında tedavi gören McClanahan, 2009 yılında da baypas ameliyatı geçirmişti.





Televizyonlarda 1980'li yıllarda gösterilen "Altın Kızlar" dizisinde Dorothy'i canlandıran Estelle Getty ve Sophia'yı canlandıran Estelle Getty de yaşamını yitirmişti.