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'Altın Kızlar 'çekime başladı

Fatma Girik, Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray ve Nevra Serezli’yi aynı kadroda buluşturan “Altın Kızlar” dizisinin çekimlerine başlandı.

03 Nisan 2009 03:00

Fatma Girik, Hülya Koçyiğit, Türkan Şoray ve Nevra Serezli’yi aynı kadroda buluşturan “Altın Kızlar” dizisinin çekimlerine başlandı.

1980’li yıllara damgasını vuran “Altın Kızlar”ın yerli versiyonunda, sağduyusu ve dürüstlüğü ile öne çıkan Dorothy’yi Hülya Koçyiğit, hazırcevap ve huysuz anne Sophia’yı Fatma Girik, akıl almaz saflığı ile kızları çıldırtan Rose’u Türkan şoray, çapkın Blanche’ı ise Nevra Serezli canlandırıyor. Daha önce Blanche’ı oynayacağı açıklanan Emel Sayın’ın bu dizide rol almaktan neden son anda vazgeçtiği ise henüz netlik kazanmadı.

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