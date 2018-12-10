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Kültür-Sanat

Altın Kelebek'te 'En İyi Klip Ödülü'nü alan Hadise: Hayatları kısıtlanmış tüm kadınlara adıyorum bu ödülü

"Müzik ve sanat özgürlüktür ve ben her zaman böyle devam edeceğim"

10 Aralık 2018 02:10

Altın Kelebek'te 'En İyi Klip Ödülü'nü alan Hadise, ödülünü hayatları kısıtlanan tüm kadınlara adadığını belirterek, "Öpmek, sarılmak bu dünyanın en doğal duygularıdır. O yüzden bu yasaklamalar çok saçma. Benim yerimde bir erkek olsaydı bu tepkileri almazdı" dedi.

Altın Kelebek ödül töreninde konuşan Hadise'nin açıklamaları şöyle:

- Öpmek, sarılmak bu dünyanın en doğal duygularıdır. O yüzden bu yasaklamalar çok saçma. Benim yerimde bir erkek olsaydı bu tepkileri almazdı.

- Müzik ve sanat özgürlüktür ve ben her zaman böyle devam edeceğim.

- Hiçbir zaman susmadım. Biz kadınlar hep aynı savaşı veriyoruz. Hayatları kısıtlanmış tüm kadınlara gelsin bu ödül.
 

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Altın Kelebek'te 'En İyi Klip Ödülü'nü alan Hadise: Hayatları kısıtlanmış tüm kadınlara adıyorum bu ödülü

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