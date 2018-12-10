Altın Kelebek'te 'En İyi Klip Ödülü'nü alan Hadise: Hayatları kısıtlanmış tüm kadınlara adıyorum bu ödülü

Altın Kelebek'te 'En İyi Klip Ödülü'nü alan Hadise, ödülünü hayatları kısıtlanan tüm kadınlara adadığını belirterek, "Öpmek, sarılmak bu dünyanın en doğal duygularıdır. O yüzden bu yasaklamalar çok saçma. Benim yerimde bir erkek olsaydı bu tepkileri almazdı" dedi.

Altın Kelebek ödül töreninde konuşan Hadise'nin açıklamaları şöyle:

- Öpmek, sarılmak bu dünyanın en doğal duygularıdır. O yüzden bu yasaklamalar çok saçma. Benim yerimde bir erkek olsaydı bu tepkileri almazdı.

- Müzik ve sanat özgürlüktür ve ben her zaman böyle devam edeceğim.

- Hiçbir zaman susmadım. Biz kadınlar hep aynı savaşı veriyoruz. Hayatları kısıtlanmış tüm kadınlara gelsin bu ödül.

