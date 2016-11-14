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Altın Kelebek'te 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü veren Meryem Uzerli: Ben doğru adamı seçemiyorum

"Hâlâ gülüyorsunuz, hiç de komik değil aslında, çünkü acıyı sonra ben yaşıyorum"

14 Kasım 2016 15:29

42. kez düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri, dün gece düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Gecede 'En İyi Erkek Oyuncu' seçilen İlker Kaleli'ye ödülünü Meryem Uzerli verdi. Uzerli, yaptığı konuşmada "Şimdi diyeceksiniz ki, 'doğru adamı o mu seçti'? Çünkü seçemiyorum, haklısınız. Ne yapalım, sağlık olsun da. Şu anda kimin kazandığını biliyorum" dedi.

Meryem Uzerli'nin konuşması şöyle:

"Şimdi diyeceksiniz ki, 'doğru adamı o mu seçti'? Çünkü seçemiyorum, haklısınız. Ne yapalım, sağlık olsun da... Şu anda kimin kazandığını biliyorum, Allah'tan biliyorum yoksa ne konuşacağım burada? Bütün gün düşündüm. 'En İyi Erkek Oyuncu' ayakları yere basan bir adam... İç dünyası çok güzel bir adam... Bunu seyiriciye çok güzel yansıtan bir adam... Ben doğru adamı seçemediğime göre, seyirciler en doğru adamı seçmişler. Hala gülüyorsunuz, hiç de komik değil aslında. Çünkü acıyı sonra ben yaşıyorum"

Meryem Uzerli, Tarkan ile çektirdiği fotoğrafı gecenin sonunda Instagram sayfasında paylaştı.

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Meryem Uzerliİlker KaleliAltın KelebekPantene

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