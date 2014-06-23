Altın Kelebek Ödülleri'nde Duman Gezi'yi, İrfan Değirmenci Soma'yı andı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Altın Kelebek Ödül Töreni’nde en iyi müzik grubu ödülünü Duman gurubu aldı. Grubunun solisti Kaan Tangöze, ödülünü almak için çıktığı sahnede yaptığı konuşmada 'Gezi direnişine çok teşekkür ederiz" diyerek solandan büyük alkış aldı.

“En iyi haber sunucusu” ödülünü kazanan gazeteci İrfan Değirmenci de konuşmasında, Soma’daki maden faciasını andı.

41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri'nin Sahipleri şöyle:

En iyi kadın oyuncu: Serenay Sarıkaya

En iyi erkek oyuncu: Halit Ergenç

En iyi kadın sunucu : Esra Erol

En iyi erkek sunucu: İlker Ayrık

En iyi yerli drama: Küçük Ağa

En iyi küçük oyuncu: Emir Berke Zincidi

En iyi komedi dizisi: Arkadaşım Hoşgeldin

En iyi kadın komedi oyuncusu: Binnur Kaya

En iyi erkek komedi oyuncusu: Tolga Çevik

En iyi müzik grubu: duman

En iyi dizi müziği: Toygar Işıklı

En iyi dizi yönetmeni: Altan Dönmez (Güneşi Beklerken)

En iyi Türk pop müziği erkek solist: Murat Boz

En iyi çıkış yapan solist: İrem Derici, Mabel Matiz, Oğuzhan Koç

En iyi kadın haber sunucusu: Nazlı Çelik

En iyi erkek haber sunucusu: İrfan Değirmenci

En iyi yarışma programı: Büyük Risk

En iyi fantezi müzik kadın solist: Sibel Can

En iyi spor programı: Maraton

Türk halk müziği özel ödülü: Zara-Kubat

En iyi klip: Yalın’ın Yeniden klibi

En iyi senaryo yazarı: Eylem Canpolat-Sema Ergenekon (Karadayı)

En iyi magazin programı: Söylemezsem Olmaz

En iyi kültür-sanat programı: Afiş

En iyi Türk pop müziği kadın solist: Gülşen

Yılın şarkısı: Yatcaz Kalkcaz