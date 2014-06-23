Altın Kelebek Ödülleri'nde Duman Gezi'yi, İrfan Değirmenci Soma'yı andı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Altın Kelebek Ödül Töreni’nde en iyi müzik grubu ödülünü Duman gurubu aldı. Grubunun solisti Kaan Tangöze, ödülünü almak için çıktığı sahnede yaptığı konuşmada 'Gezi direnişine çok teşekkür ederiz" diyerek solandan büyük alkış aldı.
“En iyi haber sunucusu” ödülünü kazanan gazeteci İrfan Değirmenci de konuşmasında, Soma’daki maden faciasını andı.
41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri'nin Sahipleri şöyle:
En iyi kadın oyuncu: Serenay Sarıkaya
En iyi erkek oyuncu: Halit Ergenç
En iyi kadın sunucu : Esra Erol
En iyi erkek sunucu: İlker Ayrık
En iyi yerli drama: Küçük Ağa
En iyi küçük oyuncu: Emir Berke Zincidi
En iyi komedi dizisi: Arkadaşım Hoşgeldin
En iyi kadın komedi oyuncusu: Binnur Kaya
En iyi erkek komedi oyuncusu: Tolga Çevik
En iyi müzik grubu: duman
En iyi dizi müziği: Toygar Işıklı
En iyi dizi yönetmeni: Altan Dönmez (Güneşi Beklerken)
En iyi Türk pop müziği erkek solist: Murat Boz
En iyi çıkış yapan solist: İrem Derici, Mabel Matiz, Oğuzhan Koç
En iyi kadın haber sunucusu: Nazlı Çelik
En iyi erkek haber sunucusu: İrfan Değirmenci
En iyi yarışma programı: Büyük Risk
En iyi fantezi müzik kadın solist: Sibel Can
En iyi spor programı: Maraton
Türk halk müziği özel ödülü: Zara-Kubat
En iyi klip: Yalın’ın Yeniden klibi
En iyi senaryo yazarı: Eylem Canpolat-Sema Ergenekon (Karadayı)
En iyi magazin programı: Söylemezsem Olmaz
En iyi kültür-sanat programı: Afiş
En iyi Türk pop müziği kadın solist: Gülşen
Yılın şarkısı: Yatcaz Kalkcaz