Altın Karagöz Ödülleri bu yılda sahiplerini bekliyor!

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Bursa İpek Yolu Film Festivali 14 - 22 Kasım 2009 tarihleri arasında Bursa’da dördüncü kez sinemaseverlerle buluşuyor.

Türk sinemasını desteklemek ve film üretimini teşvik etmek amacıyla ilk kez geçtiğimiz yıl hayata geçirilen ve büyük ilgi gören ‘Ulusal Altın Karagöz Uzun Metraj Film Yarışması’ gelenekselleşerek bu yıl da devam ediyor.

‘Ulusal Altın Karagöz Uzun Metraj Film Yarışması’nda toplamda 10 Türk filmi ‘Altın Karagöz Ödülü’ için yarışacak. Ön jüri tarafından belirlenecek olan filmler, yarışma ana jürisi tarafından En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu kategorilerinde değerlendirilecek.

En İyi Film kategorisinde ödüle değer görülen film ‘Altın Karagöz Ödülü’ ve 50.000 TL para ödülü, En İyi Yönetmen dalında ise ‘Altın Karagöz Ödülü’ ve 25.000 TL para ödülünün sahibi olacak.

En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu kategorilerinde jüri tarafından ödüle değer görülenler ise ‘Altın Karagöz Ödülü’ almaya hak kazanacak.

2009 yılı yapımı veya 2009 yılı Eser İşletme Belgesi almış olan filmlerin başvuru yapabileceği ‘Ulusal Altın Karagöz Uzun Metraj Yarışması’ için son başvuru tarihi 10 Ekim 2009.

Yarışmaya katılması uygun görülen filmler, Ali Sönmez, Alin Taşçıyan (Sinema Yazarı, SİYAD Üyesi), Ersan Çongar (Bir Film Genel Müdürü), İsmail Kılıçarslan (Televizyon Yapımcısı), İzzet Günay (Oyuncu), Necip Sarıcı (Yapımcı, Lale Filmin Kurucusu), Rıfat Bakan (Bursa Kültür A.Ş. Genel Müdürü) isimlerinden oluşan Festival Danışma Kurulu ve Festival Yönetmeni Ali Çalışır’ın belirlediği ön jürinin değerlendirmesine sunulacak ve ön elemeden geçen filmler 20 Ekim 2009 Salı günü yapılacak Basın Toplantısı’nda katılımcılara ve basına duyurulacaktır .

‘Ulusal Altın Karagöz Uzun Metraj Film Yarışması’na seçilen 10 film, yönetmen, senarist, oyuncu, yapımcı, yazar, film eleştirmeni, sinema tarihçisi ve sinema alanında tanınmış kişilerden oluşan ana jüri tarafından değerlendirilecek. Ödüle değer görülen filmler ve sanatçılar ödüllerini, 20 Kasım 2009 Cuma günü yapılacak Festival Kapanış Gecesi’nde alacak.

Yarışmaya katılmak isteyen ve şartnamede belirtilen özelliklere uygun olan film sahiplerinin, son başvuru tarihine kadar Festival Merkezine başvurmaları gerekmektedir.

Katılımcılar yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgiye, Yarışma Yönetmeliği ve katılım formlarına festival merkezinden ya da festivalin www.ipekyolufilmfest.com web adresinden ulaşabilirler. Ayrıca Festival Merkezi’ni telefonla arayarak Festival Koordinatörü Bilge Akay’dan bilgi alabilirler.Erkek Oyuncu kategorilerinde jüri tarafından ödüle değer görülenler ise ‘Altın Karagöz Ödülü’ almaya hak kazanacak.