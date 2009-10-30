Altın Karagöz için 10 film yarışacak

45 ülkeden 140 filmin seyirciyle buluşacağı 4. Uluslararası İpekyolu Film Festivali'nin programı belli oldu.



14-22 Kasım tarihlerinde düzenlenecek festivalin Ulusal Film Yarışması'nda Altın Karagöz Ödülü için Cemal Şan'ın Acı, İlksen Başarır'ın Başka Dilde Aşk, Handan Öztürk'ün Benim ve Roz'un Sonbaharı, Murat Saraçoğlu'nun Deli Deli Olma, Ümit Ünal'ın Gölgesizler, Yavuz Özkan'ın İlkbahar Sonbahar, Theron Patterson'un Kara Bulut, Mehmet Er Bahadır ve Maryna Gorbach'ın birlikte yönettiği Kara Köpekler Havlarken, Atalay Taşdiken'in Mommo- Kız Kardeşim ve son olarak Semir Aslanyürek'in Yedi Avlu filmleri yarışacak. Hülya Uçansu, Tevfik Başer, Klaus Eder, Cüneyt Cebenoyan, Yetkin Dikinciler'den oluşan jürinin görev yapacağı yarışmada 'en iyi film'e 50 bin TL, 'en iyi yönetmen'e 25 bin TL para ödülü veriliyor.



140 Film var



Uluslararası Film Yarışması'nda ise 12 film yer alıyor. Yarışmada Türkiye'yi Uzak İhtimal temsil edecek. Festivalin bu yılki teması sinema ve mimarlık olarak belirlendi. Nedret Güvenç ile Muzaffer Tema'ya da onur ödülü verilecek olan festivalde, Bursa Huzurevi'nde kalan Baykal Kent ile Hakkı Kıvanç'a da emek ödülü takdim edilecek. Festivalde 45 ülkeden 140 film seyirciyle buluşacak.

