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Dünya

Altın kaplamalı Rolls Rayce siparişi

Hong Konglu girişimci Stephen Hung, Rolls Royce Phantom modeli için firma tarihinin en büyük siparişini verdi. Sipariş edilen 30 Rolls Royce'dan ikisi altın kaplama olacak

18 Eylül 2014 16:19

Hong Kong'lu 56 yaşındaki Stephen Hung, Çin'in özerk bölgelerinden Macau’da inşa ettirdiği süper lüks otel ve kumarhane tesisi için 30 Rolls Royce satın aldı. Meksikalı eşi Deborah Valdez ile sık sık magazin dergilerine haber olan işadamı  Phantom modeli Rolls Royce'lar için 20 milyon doları (yaklaşık 45 milyon TL) gözden çıkardı. 6 yıl içinde Hung'a teslim edilecek araçların modifiye edileceği ve ikisinin altın kaplama olduğu belirtildi. Hung'un 2022 yılında Macau'da tamamlanacak olan otelinde Rolls Royce'lar müşterilere hizmet verecek.

Radikal'de yer alan habere göre, Rolls Royce’un CEO’su Torsten Mueller-Oetvoes siparişle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Bay Hung ile iş yapmaktan dolayı son derece memnunuz. Bu sipariş Phantom tarihinin en büyük siparişi oldu” diye konuştu. 

Stephen Hung’un da bir Rolls Royce hayranı olduğu biliniyor. Hatta oğlunun Citibank’ta stajyer olarak çalışmasına rağmen işe Rolls Royce ile gittiği söyleniyor.

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