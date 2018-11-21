Altın kaplama emzik ve biberonlar, seyirlik kaldı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) -BURSA’nın İnegöl ilçesinde bazı kuyumcu dükkanlarının vitrinlerinde yer alan altın kaplama biberon ve emzikler fiyatları nedeniyle seyirlik oldu. 14 ayar altın kaplama biberon ve emzikler, fiyatları nedeniyle alıcı bulmakta zorlanınca vitrinlerde süs olarak kaldı.

Anne ve babaların, bebeklerinin ağladığı anda kurtarıcısı olan emzik ve biberonlar, altınla kaplanmaya başladı. Kuyumcular, emziğin tutma yeri ile biberonun kapağını 14 ayar altınla kaplayarak satışa sunuyor. Ancak altın kaplama emzik ve biberonlar fiyatlarıyla el yakıyor. 14 ayar altın kaplama bir biberonun fiyatı bin 500 ile bin 900 lira, 14 ayr altın kaplama bir emziğin fiyatı 600 ile 900 lira arasında değişiyor. Kuyumcu Alim Uzgel, \"İşyerimizde altınların yanı sıra ailelerin de bebekleri için dikkatini çekecek bir uygulamaya adım attık. Biberonların kapaklarını, emziklerin tutulan kısımlarını 14 ayar altın kapladık ve satışa sunduk. Bebekleri olan anne babaların oldukça dikkatini çekiyor. Almak isteyip fiyatını soruyorlar ancak rakamı duyunca almaktan vazgeçiyorlar. Oldukça ilgi görüyor ama, henüz alan çıkmadı\" dedi.



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