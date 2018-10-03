T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Altın Kalpli Öğretmen' son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet ILGAZLI/GÖNEN (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Gönen ilçesinde görev yaptığı okulun bahçesinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren ve çevresinde 'Altın Kalpli Öğretmen' diye tanınan Ahmet Kamil Kalıpçıoğlu (61) son yolculuğuna uğurlandı

03 Ekim 2018 18:56

Ahmet ILGAZLI/GÖNEN (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Gönen ilçesinde görev yaptığı okulun bahçesinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren ve çevresinde \'Altın Kalpli Öğretmen\' diye tanınan Ahmet Kamil Kalıpçıoğlu (61) son yolculuğuna uğurlandı.
Gönen Mehmet Akif Ersoy İlkokulu\'nda sınıf öğretmenliği yapan evli ve 2 çocuk babası Ahmet Kamil Kalıpçıoğlu, dün son dersten çıktıktan sonra okul kapısında fenalaşarak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, öğretmenin kalp krizi geçirdiğini belirledi. Sağlık ekibinin masaj yapmasına rağmen duran kalbi yeniden çalışmayan 40 yıllık öğretmen Kalıpçıoğlu, yaşamını yitirdi.
Arkadaşları ve öğrencileri arasında \'Altın Kalpli Öğretmen\' diye tanınan Ahmet Kamil Kalıpçıoğlu\'nun cenazesi, bugün öğle vakti Mehmet Efendi Camisi\'nde kılınan cenaze namazından sonra aile kabristanlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ahmet ILGAZLIGÖNEN Balıkesir DHA BALIKESİR GönenKalpliAhmet Kamil KalıpçıoğluGönen Mehmet Akif ErsoySağlıkKalıpçıoğluArkadaşlarıMehmet Efendi CamisiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24