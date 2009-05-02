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Yaşam

Altın kaçakçılığına 19 tutuklama

Manisa ve İzmir'de 33 ayrı noktaya gerçekleştirilen altın kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 21 kişiden 19'u tutuklandı.

02 Mayıs 2009 03:00

Manisa ve İzmir'de 400'e yakın polisin katılımıyla 33 ayrı noktaya gerçekleştirilen altın kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 21 kişiden 19'u tutuklandı.

Manisa İl ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri tarafından 27 Nisan 2009 günü gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan A.Ö. (40), R.İ. (38), S.K. (22), A.G. (50), E.A. (25), A.D. (30), Ş.Y. (27), E.T. (23), A.K.K. (16), Y.T.(39), M.G.D. (45), C.K. (57), M.K. (36), R.Ç. (32), C.A. (20), R.A. (25), T.O. (44), H.Ç. (29), A.Ç. (50), M.A.Y. (47) ve M.B. (32), "Suç işlemek amacı ile örgüt kurmak, örgüte üye olmak, sahte gömü (penes) altın satmak bahanesi ile organize dolandırıcılık" suçlarından Turgutlu Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlılardan C.K (57) ve M.G.D (45)'ye sağlık durumlarından dolayı ev hapsi verilirken diğer zanlılar tutuklandı.

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