'Altın İstiridye' Türk yönetmenin

"Üç Maymun" Türk sinemasının önünü açtı

6 kez reddedilen Türk filmine ödül yağıyor

56. San Sebastian Film Festivali'nde Amerikalı sinema yönetmeni Jonathan Demme'nin başkanlığını yaptığı jüri, resmi yarışma bölümündeki sonuçları açıkladı. En büyük ödül olan "Altın İstiridye", "Pandora'nın Kutusu"na verilirken, filmin başrol oyuncularından Fransız aktris Tsilla Chelton, Melissa Leo (Frozen River) ile en iyi kadın oyuncu ödülünü paylaştı.Ustaoğlu'nun 4. uzun metrajlı filmi olan, Türkiye, Fransa, Almanya ve Belçika ortak yapımı "Pandora'nın Kutusu", kayıp olduğunu öğrendikleri annelerini aramaya başlayan 3 kardeşin geçmişteki problemlerinin yeniden belirmesi ve Pandora'nın kutusu gibi sırların ortaya çıkmasıyla yaşanan dramı anlatıyor.Bu arada San Sebastian'da en iyi yönetmen ödülünü "Genova" adlı filmiyle İngiliz Michael Winterbottom, jüri özel ödülünü İran-Fransa ortak yapımı olan, yönetmenliğini Samira Makhmalbaf'ın yaptığı "Two Legged Horse", en iyi erkek oyuncu ödülünü de İspanyol filmi "El nido vacio"daki rolüyle Oscar Martinez aldı.