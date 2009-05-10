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Spor

Altın: İstediğimizi sahaya yansıtamadık

10 Mayıs 2009 01:31

Kocaelispor Teknik Direktörü Erhan Altın, maç sonu yaptığı değerlendirmede, ``İlk devre istediğimiz futbolu sahaya yansıtamadık. Yarattığımız bireysel hatalardan Trabzonspor'a pozisyon verdik. Onlar da pozisyonları değerlendirdi. İkinci yarı futbolcularım sahaya istekli çıkıp oynadılar. Maalesef olmadı. Trabzonspor'u kutluyorum. Kalan maçlar bundan sonra bizim için prestij meselesi. Kocaelispor'a yakışan futbolu sergileyeceğiz. Ayrıca biz Trabzon'da oynasaydık bu kadar taraftar olmazdı" dedi.

Kocaelispor'un golcüsü Taner, ``İlk yarıda istediğimiz oyunu sergileyemedik ve yenik düştük. ikinci yarıda golü bulduk. Biz futbolcular her maça kazanmak için çıkıyoruz ama olmadı. Yüzde 90 küme düştük gibi gözüküyor" dedi. Murat ise, ``Üzgünüz. Maçın ikinci yarısında verdiğimiz mücadelenin sonucu bu olmamalıydı. Baskı da kurduk ama neticeye gidemedik. Kalan maçlarda en iyi şekilde mücadele edip ligi bitireceğiz" diye konuştu.

Trabzonspor Teknik Sorumlusu Ahmet Özen de, ``Geçen hafta alınan sonuçlardan sonra bu müsabakanın önemi bir kez daha arttı. Bizim kazanmamızın yanında önümüzdeki rakiplerimizin kaybetmesi bizi daha güçlü hale getirdi. Oyunda kontrataklar yapmayı denedik. Çok net pozisyonlar bulduk. Biraz daha dikkatli olsaydık daha da farklı biterdi. 3 gol gibi bir skorla ayrıldığımız için mutluyuz" dedi.

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