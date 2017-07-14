Altın işlemeli tablo ele geçirildi

Mersin'de Suriye'deki müzelerden yağmalanan 'Av ve İnsan' tasvirli altın işlemeli olduğu değerlendirilen tablo ile 'Meryem Ana, Hz. İsa ve Arkadaşları' adlı tablo ele geçirildi. Olayla ilgili Özgür Suriye Ordusu ile birlikte savaşırken ayrılıp Türkiye'ye gelen Suriyeli tutuklandı.

Merkez Mezitli İlçesi'nde bulunan bir sitede Suriyeli F.A.'nın Suriye'deki iç savaştan faydalanarak müzeden yağmalanan tabloları 150 bin Euro'ya satmak istediği bilgisini alan ekipler, hazırlıkları tamamlayarak çalışmalara başladı. F.A.'nın adresinde 12 Temmuz'da evine baskın yapıldı.

2 saat süren aramada ekipler, 1 adet 'Av ve İnsan' tasvirli altın işlemeli olduğu değerlendirilen tablo ile 1 adet 'Meryem Ana, Hz. İsa ve Arkadaşları' tasvirli tablo olmak üzere toplam 2 tablo ele geçirdi. Özgür Suriye Ordusu'nda mühendis teğmen olarak görev yapıp istifa ettiği ileri sürülen F.A. gözaltına alındı. Mersin Müze Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonucunda eserlerin her ikisinin de orijinal olduğu tespit edildi. Tablolar korumaya alınırken, şüpheli F.A. tutuklandı.