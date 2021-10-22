Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor; gram 555 TL

Altın fiyatlarında dolar/TL'deki rekorların da etkisiyle yükselişini sürdürüyor. Gram altın 550 TL'yi aşarken, çeyrek altın da 900 lira seviyelerinin üzerinde fiyatlanıyor.
Gram altın güne 546 lira seviyesinden başlarken, gün içinde yükselişini devam ettirerek, tarihi zirvesini 556 liraya taşıdı. Gram şuan da 555 TL seviyesinde seyrediyor.
Çeyrek altın ise 892 lira seviyesinden güne başlarken, gün içi yükselerek 900 lira sınırını aştı ve 910 lirayla rekor kırdı. Çeyrek şuanda 907 lira seviyesinde fiyatlanıyor.
Ons altın güne 1787 dolardan başlarken, dün kapanışta 1782 dolar seviyesinde seyrediyordu.