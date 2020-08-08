Altın fiyatlarında yıl sonu tahminleri yükseldi

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarındaki artış uzun zamandır olduğu gibi yatırımcıları değerli metallere yöneltmeye devam ederken, altındaki her yükseliş yeni bir rekor getiriyor. Analistler, altındaki yükselişin sürmesinin mümkün olduğunu belirtirken, yukarı eğilimini koruyan ons altında yıl sonu tahminleri ise 2 bin 400-2 bin 500 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Dünya'dan Evrim Küçük'ün haberine göre, sarı metalde ralli devam ederken, altın 2.075 dolar/ons seviyesini gördü. Analistlere göre bu seviye aşılırsa atakların daha da sertleşmesi mümkün. Çıkış hareketinin devamıyla birlikte sonraki direnç olanak 2 bin 100 dolar izlenecek. Buraları hedefleyen altında sonraki hedef olarak 2 bin 150-2 bin 200 bandı takip edilebilir.

Genel olarak yukarı eğilimini koruyan ons altında yıl sonu tahminleri ise 2 bin 400-2 bin 500 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ancak uzmanlara göre, sert yükselişin kâr satışı riskini canlı tuttuğunu unutmamak gerekiyor. Özellikle aşı tarafında somut bir sonuca ulaşılması güvenli liman ihtiyacını azaltacağı için değerli metallerden çıkışı tetikleyebilir. Ayrıca bazı yerlerde ülke merkez bankalarının altın satışına başlayabileceğine yönelik yorumlara da rastlanıyor. Bundan ötürü, trend yukarı gittiği sürece uzun vadeli alımlar tavsiye ediliyor.

Göstergeler, altını pozitif etkiliyor

ABD tahvil faizlerindeki aşağı yönlü eğilim ve bu kapsamda doların kırılgan görünümü de eklenince ons altında yukarı yönlü eğilim belirginleşiyor. ABD'de teşvik paket konusunda politika yapıcılar arasındaki anlaşmazlıkların sürmesi dolar üzerinde baskı oluşturuyor.

Euro/dolar paritesinin yukarı seyri altını pozitif etkiliyor. Parite son bir ayda 1,13 seviyesinden 1,19'a kadar yükseldi.

Tahvil getirisinin rekor seviyede düştüğü ve parasal politikalara ilişkin belirsizliklerin arttığı bu dönemde portföy yöneticilerinin devlet tahvillerinin bir kısmını ellerinden çıkarmaya başlayabileceği belirtiliyor. Tuttukları sabit getirili varlıkların büyüklüğü göz önüne alındığında bunun altına trilyonlarca dolar akabileceği anlamına geliyor.