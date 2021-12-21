Altın fiyatlarında sert düşüş; gram 700 liranın altına geriledi

Döviz kurlarında yaşanan tarihi düşüşlerin ardından altın fiyatları da geri çekildi.

Gram altın bu sabah yüzde 10'dan fazla değer kaybıyla 653 liradan fiyatlanıyor. Gram dün 1062 liraya kadar çıkmıştı.

Çeyrek altında ise kayıp yüzde 12'yi aşarken, bu sabah 1066 liradan fiyatlanıyor. Çeyrek dün ise 1737 liraya kadar yükselmişti.

Döviz kurlarında tarihi düşüş

Dün Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomide yeni finansal araçların devreye alınacağını ve TL mevduat sahiplerine kur farkının ödeneceğini açıklamıştı. Erdoğan söz konusu finansal aracı şu sözlerle anlattı:

"Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek"

Açıklamanın ardından dolar yüzde 22 değerinde düşerek 13,50'li seviyelere geldi. Bu sabah ise 12 liranın altında seyrediyor.

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