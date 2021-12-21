Türk Lirası kayıplarını geri topluyor; dolar 13 liranın altını gördü

Döviz kurlarında dün tarihi düşüşlerin görülmesinin ardından bu sabah saatlerine de düşüşle başladı. Döviz kurları daha sonra ise yönünü yukarı çevirdi.

Dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomide yeni finansal araçların devreye alınacağını açıklamasının ardından yüzde 22'lik değer kaybı yaşayan ve 13,50 seviyelerine düşen dolar, bu sabah güne yüzde 14 değer kaybıyla 11,34 liradan fiyatlanarak başladı. Daha sonra yükselişe geçen dolar saat 11.04 itibariyle 14 lira seviyesinin üzerine yükselmişti. Dolar saat 12.37 itibariyle yeniden düşüşe geçerek 12,57 seviyesine geriledi.

Euro ise dün akşam saatlerinde 20 liranın üzerine tırmanmasının ardından Erdoğan'ın açıklamalarıyla sert düşerek bu sabah güne 12,97'den başladı. Euro da değer kaybı yüzde 13'ü aştı. Euro saat 11.04 itibariyle yönünü yukarı çevirerek 15,75 liradan fiyatlanmıştı. Euro saat 12.37 itibariyle düşüşe geçerken, 14,11 lira seviyesini gördü.

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Erdoğan ne demişti?

Dün Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Erdoğan ekonomide yeni finansal araçların devreye alınacağını ve TL mevduat sahiplerine kur farkının ödeneceğini açıklamıştı. Erdoğan söz konusu finansal aracı şu sözlerle anlattı:

"Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek"

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