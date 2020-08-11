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Ekonomi

Altın fiyatlarında sert düşüş!

Rusya'nın aşıyı tescillediği açıklamasının ardından satışlar yaşandı

11 Ağustos 2020 16:34

Altın fiyatları, Rusya'nın aşıyı tescillediğini açıklamasının ardından yaşanan satışlarla sert bir şekilde geriledi. Altının ons fiyatı yaklaşık 100 dolarlık kayıpla 1939 dolara inerken, gram altın da 30 lira civarında değer kaybetti.

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