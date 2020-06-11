Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 378,7 liradan işlem görüyor.

Dün, altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 378,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 378,7 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 622 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 540 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararlarıyla yüzde 1,4 değer kazanarak 1.739 dolara çıktı. Şu dakikalarda ise önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 1.735 dolar seviyesinde bulunuyor.