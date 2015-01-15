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Altın fiyatları yükseldi

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı hızlı bir tırmanışla 1,260 doları da aşarak üç aydan uzun sürenin zirvesine çıktı

15 Ocak 2015 21:02

Hong Kong Borsası'nda bugünkü seansı 1,238 dolardan kapatan altın, Londra Borsası işlemlerinde hızla tırmandı ve kısa sürede 1,259,36 dolara kadar çıktı.

Altın daha sonra 1,251-1,253 dolar aralığına çekilse de, artan "güvenli liman" alımlarıyla yeniden tırmanışa geçti ve 1,263.50 dolar düzeyine kadar çıktı. Spot altın daha sonra 1,258 - 1,260 dolar aralığında hareket etmeye başladı.

Küresel piyasalardaki tırmanış Kapalıçarşı'ya da yansıdı ve çeyrek altın 160 lirayı aşarak 160.78 liraya, gram altın da 93.14 liraya kadar yükseldi.

 

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