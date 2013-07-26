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Ekonomi

'Altın fiyatları yüksek seviyelere geri dönecek'

Dünya Elmas Borsaları Federasyonu Başkanı Ernest Blom, uluslararası piyasalardaki altın fiyatlarındaki dalgalanmaya ilişkin soruları yanıtladı

26 Temmuz 2013 16:02

Dünya Elmas Borsaları Federasyonu Başkanı Ernest Blom, kısa vadede yüksek tüketici talebiyle altın fiyatlarında sürekli bir artışın görüleceğini söyledi.

Blom, altında son günlerde yaşanan yükselişe dikkati çekerek, "Bu yükseliş kesinlikle geçen yıl, bu yılın aynı dönemine göre yüzde 15 daha fazla olan altının yükseliş eğilimine girdiğini gösteriyor. Orta ve uzun vadede altındaki yükseliş eğiliminin devam edeceğine dair şüphem yok"  ifadelerini kullandı.

"Çin'in ve Hindistan'ın en büyük altın alıcısı olmaları, Asya ve Avrupa'ya açılan kapı olarak görülen Türkiye'yi altın ithalatında avantajlı hale getirecektir" diyen Blom, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki kısa vadede yüksek tüketici talebiyle altın fiyatlarında sürekli bir artış göreceğiz ve uzun dönemde altın fiyatları şu anki fiyatlardan yüzde 10 - 15 daha fazla seviyelerde stabil olacak. Bu da tüketicilerin kıymetli metallere talebiyle gerçekleşecek."


'Altın fiyatları yüksek seviyelere tekrar geri dönecek'


Blom, altının ons fiyatının bin 900 dolarla tarihi seviyesinden bin 180 dolarlara kadar inmesinin nedenlerine yönelik soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Bunun tek sebebi olmasından ziyade kar elde etme, işletim sermayesine ihtiyaç duyan finansal kuruluşlar ya da ülkelerin külçe altın satması gibi dünya genelinde bir çok sebebi olduğunu düşünüyorum. Daha önce de belirttiğim gibi altın fiyatları yüksek seviyelere tekrar geri dönecek."

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