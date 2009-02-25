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Ekonomi

Altın fiyatları yeni rekora hazırlanıyor

Güvenli yatırım aracı olan spot altının uluslararası piyasada Haziran sonuna kadar 1075 dolara kadar çıkarak rekor kırması bekleniyor.

25 Şubat 2009 02:00

Finansal çalkantı ortamının güvenli yatırım aracı olan spot altının, uluslararası piyasada bu yılın ilk yarısının sonuna kadar 1075 dolara kadar çıkarak rekor kırması bekleniyor. Altının daha uzun vadede ise 1200 dolara ulaşabileceği öngörülüyor. 

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CNBC-e’de yer alan bir habere göre, altının önümüzdeki aylarda yeni bir rekor kırabileceği tahmin ediliyor. Finansal çalkantı ortamında güvenli liman arayışında olan yatırımcılar, olası bir enflasyon riski nedeniyle de altına yöneliyor.

Spot altın son bir ayda 130 dolar değer kazandı ve 1000 doların üzerine çıkarak son 11 ayın en yüksek düzeyine ulaştı.

Spot altın, 2008'in Mart ayında 1030 dolar 80 sentle rekor kırmıştı.

UBS Stratejisti John Reade, altındaki yükselişin yatırım amaçlı satın almalardan kaynaklandığını beliterek, mücevher satışlarının güçlü olmadığına dikkat çekiyor. Reade'e göre, spot altın yılın ilk yarısı bitmeden 1075 dolara kadar çıkacak. Reade, spot altının daha uzun vadede ise 1200 dolara çıkabileceğini öngörüyor.

Citi analisti David Thurtell ise, hisse senetlerinin fazla riskli, devlet tahvillerinin getirisinin düşük olduğu bir ortamda, altının son derece çekici bir yatırım aracı olduğuna dikkat çekiyor.
Saxo Bank'tan Ole Hansen'a göre, altın, iyileşme başladığında enflasyonun tırmanışa geçeceği beklentisiyle de talep görüyor. Hansen, "Nakte boğulmuş bir küresel ekonomide herhangi bir iyileşme olursa, enflasyon ciddi bir risk olarak ortaya çıkar" diye konuşuyor.

Hisseler eridi, herkes altına koştu

Endüstriyel emtia ve hisse senetleri durgunluk ve finansal kriz nedeniyle hızla değer kaybederken, altın son dönemde yatırımcıdan büyük ilgi gördü.

Spot altının S&P 500 endeksine oranı geçen hafta 1.3'le 1990'dan bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Altının petrole olan oranı ise 26 ile 1998'den bu yana en yüksek düzeye çıktı.

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