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Ekonomi

Altın fiyatları tarihi zirvesine yakın seyrediyor; gram 595 TL

12 Kasım 2021 08:14

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde tarihi zirvelerine yakın seyrediyor.

Dün 597 lirayla tarihi zirvesini gören dolar güne 595 lira seviyesinden başladı. Gram dün günü 593 lira seviyesinden kapatmıştı.

Çeyrek altın da 976 lirayla dün rekor kırdıktan sonra bugün güne 973 lira seviyesinden başladı. Çeyrek dün kapanışta 969 lira seviyesinden işlem görüyordu.

Ons altında da dün 1965 dolar seviyelerine kadar çıkmasının ardından bu sabah 1856 dolar seviyesinden fiyatlanıyor. Ons dün kapanışı 1862 dolar seviyesinden yapmıştı.

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