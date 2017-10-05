T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Altın fiyatları bu veriyi bekliyor

Cumhuriyet altını 985 liradan alıcı buldu

05 Ekim 2017 12:59

Altın fiyatları doların yükselmesiyle hafif değişim gösterirken, çeyrek altın 240 liradan alıcı  buldu.  Piyasalar yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor.

Altın, doların güçlü ABD ISM hizmetler endeksi verisinin ardından yükselmesiyle hafif değişim gösterirken, piyasalar  yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor.

Bigpara'nın haberine göre; Spot altının ons fiyatı  1,274.50 dolar ile yatay seyrediyor. ABD altınının Aralık vadeli fiyatı 1,277 dolar ile değişim göstermedi.

Altının gram fiyatı 146 liradan işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,30 oranında yükselişle 240 liranın üzerinde işlem görürken, cumhuriyet altını 985 liradan alıcı buldu.

ETİKETLER

Altınpiyasacumhuriyet altınıABDekonomi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24