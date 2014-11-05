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Ekonomi

Altın fiyatları bu kez 4.5 yılın en düşük seviyesini gördü

Geçtiğimiz hafta içinde ons başına 1162 dolara kadar gerileyerek 4 yılın en düşük seviyesine gerileyen altın fiyatlarında düşüş durmuyor

05 Kasım 2014 14:14

Altın kritik ABD verileri öncesi irtifa kaybetmeye devam ediyor. Bu sabah ons başına 1146 dolara kadar düşen altın Nisan 2010'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Günlerdir düşen geçtiğimiz hafta içinde ons başına 1162 dolara kadar gerileyerek 4 yılın en düşük seviyesine gerileyen altın fiyatlarında düşüş durmuyor.

Altın, fiyatları etkileyecek kritik ABD istihdam verileri öncesi bu sabah ons başına 1146 dolara kadar gerileyerek son 4 buçuk yılın en düşük seviyesine geriledi.

ABD ekonomisinin hızla toparlanmasıyla gerileyen altın ABD'li yetkililerden gelen açıklamalardan da etkiliyor. Fed üyesi James Bullard'ın ABD ekonomisinin yüzde 3 büyümeyi yakalayacağını ve işsizliğin yüzde 5.5'e kadar düşebileceğini söylemesi başta altın olmak üzere birçok yatırım aracının kötü etkilenmesine yol açtı. Öte yandan ABD ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin zaferi ABD borsalarını yükseltti.

 

Petrol de son 4 yılın en düşüğü 

 

Petrol fiyatları düşmeye devam ediyor. Brent petrolü bu sabah 81,77 dolara inerek son dört yılın en düşük seviyesini gördü. Brent ham petrolünün varil fiyatı da, arzın bol olduğu piyasada petrol talebiyle ilgili endişelerin artmasıyla geriledi.

Saat 10:42 itibariyle Altın fiyatları

                                     Alış             Satış
Çeyrek altın              131,92         135,22
Yarım altın                263,85         270,44
Cumhuriyet altını     559,19         597,64
Gram altın                 82,61            82,65

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