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'Altın elbiseli adam' Barkın Bayoğlu'nun cenazesini babası ile yüzlerce motorlu arkadaşı aldı

Cenazeye motosikletli yunus polisleri eşlik etti

26 Temmuz 2017 19:57

Köprüsü'ndeki trajik kazada yaşamını yitiren Barkın Bayoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Motosiklet dünyasının tanınmış ismi Bayoğlu'nun cenazesini Haydarpaşa Numune Hastanesi morgundan babası Mustafa Remzi Bayoğlu ve motorcu arkadaşları aldı. Bayoğlu, binlerce motosikletlinin eşliğinde Çengelköy Kerem Aydınlar Camii'ne getirildi.

Motosikletli Yunus polislerinin eşlik ettiği cenaze Rasathane yönünden, Başbakanlık Ofisi olarak kullanılan Vahdettin Köşkü'nün hemen yanındaki camiye getirildi. Arkadan cenaze aracına eşlik eden motosikletlilerin caminin bulunduğu sokağa girmesine izin verilmedi.

Motosikletler, yakındaki bir otoparka yönlendirildi. Çengelköy yönünden gelen motosikletlilerse sokağa girdi. Kısa süreli bir trafik yoğunluğu yaşandı. Onlar da aynı otoparka yönlendirildi. Motorcular yaya olarak camiye geldi. Kasklarıyla birlikte cenazeye katılan motor tutkunlarının çoğunlukla siyah giydiği görüldü.

Bayoğlu'nun babası konuştu: Başarmış demek ki

Barkın Bayoğlu'nun acılı babası Remzi Bayoğlu oğlunun tabutunun başında gözyaşı dökerken, "Arkamızdan gelen motorları görseydi, çok mutlu olurdu. Başarmış demek ki" dedi.

Barkın Bayoğlu'nun yakınları ve motosiklet tutkunları cenazenin başında gözyaşı döktü. Bayoğlu'nun cenazesi ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.(DHA)

 

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