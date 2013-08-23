'Altın diş teli' takma modasına Madonna da uydu

Dünya yıldızları arasında başlayan altın diş teli takma Madonna da kapıldı. Seksi yıldız diş telleriyle herkesi şaşırttı.



Rihanna'nın başlattığı altın diş modasına Madonna da uydu. Roma'daki Hard Candy Fitness Salonu'ndan çıkarken görüntülenen 55 yaşındaki ünlü şarkıcı kendisini takip eden gazetecilere el salladı.

Gazeteci ordusuna her zamankinden daha yakın ve sempatik davranan Madonna gülümsediğinde gerçek ortaya çıktı. Güzel şarkıcı son zamanlarda dünya yıldızları arasında popüler hale gelen altın diş teli takma modasına uyduğu görüldü.

Altın diş teli takma modası Rihanna ile başladı. Rihanna'nın başlattığı moda akımına önce Justin Bieber son olarak da Madonna katıldı.