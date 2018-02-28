T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Altın cinsinden rezerv varlıkları Ocak'ta yüzde 7.4 yükseldi

İstanbul, 28 Şubat (DHA) - Türkiye'nin resmi rezerv varlıkları içindeki payı yükselen altın cinsinden rezerv varlıkları Ocak ayında, bir önceki aya göre yüzde 7

28 Şubat 2018 13:15

İstanbul, 28 Şubat (DHA) - Türkiye\'nin resmi rezerv varlıkları içindeki payı yükselen altın cinsinden rezerv varlıkları Ocak ayında, bir önceki aya göre yüzde 7.4 artarak 25.3 milyar dolara çıktı.
Merkez Bankası\'nın verilerine göre, resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 7.1 artarak 115.3 milyar dolar düzeyine yükseldi. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 7.1 artarak 88.4 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 7.4 artarak 25.3 milyar dolara çıktı.
Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş, döviz kredileri, menkul kıymetler, kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları gibi kalemlerden oluşan  döviz yükümlülükleri, bir önceki aya göre yüzde 0.8 artarak 11.8 milyar dolara çıktı.
Bu tutarın 7.6 milyar doları anaparadan, 4.2 milyar doları faizlerden oluştu. Söz konusu anapara ve faiz yükümlülüklerinin 1.1 milyar doları bir ay, 5.1 milyar doları 2-3 ay ve 5.6 milyar doları 4-12 ay içinde ödenecek.
Şarta bağlı döviz yükümlülükleri, bir yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden oluşuyor. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 8.5 artarak 66.9 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yürütülen Özel Veri Yayınlama Standartları (Special Data Dissemination Standards – SDDS) çalışması çerçevesinde hazırlanan Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi tablosuna ilişkin bilgiler, IMF\'nin İşlevsel El Kitabı’nda (Operational Guidelines) belirtilen tanım, kapsam ve sınıflandırmalara bağlı olarak Merkez Bankası ve Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanıyor.
Aylık bazda oluşturulan bu tablo, resmî döviz varlıkları ile döviz varlıklarından önce belirlenmiş (vadeye kalan süreleri de içerecek şekilde) ve şarta bağlı kısa vadeli net olası çekilişleri gösteren detaylı bilgileri kapsıyor.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHATürkiyeOcakMerkez BankasıBuVadesineMerkezi YönetimMerkez BankasınınSözHazineUluslararası Para Fonu IMFVeri Yayınlama Standartları Special Data Dissemination StandardsSDDSUluslararası RezervlerDöviz Likiditesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24