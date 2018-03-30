Altın Çınar Film Festivali'nde bu yıl uzun metrajlı filmler de yarışacak

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Altınçınar Uluslararası Film Festivali\'nda, bu yıl ilk kez uzun metrajlı filmler de yarışacak.

Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Başbakanlık Tanıtma Fonu, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı\'nın destekleriyle, Anadolu Sinemacılar Derneği organizasyonuyla yapılan Kayseri Altınçınar Uluslararası Film Festivali\'nin bu yıl 6\'ncısı yapılacak.

Festivalde bu yıl ilk defa ulusal uzun metraj filmler de yarışacak. Türk sinemasının gelişmesi ve film yapmak isteyen yönetmenlere destek sağlamak için oluşturan uzun metraj yarışma bölümünde en iyi filme 40 bin TL ödül verilecek. Kayseri Uluslararası Film Festivali\'nde filmler 7 Nisan 2018 tarihine kadar kabul edilecektir.

8- 13 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan festivalde uzun metraj film, belgesel film ve kısa metraj filmler yarışırken; birçok özel bölüm, film gösterimleri, etkinlikler, söyleşiler Kayseri Cinemaximum sinemalarında yapılacak.



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