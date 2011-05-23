Altın çilek yem oldu!

T24 - Mersin’de ’altın çilek’ olarak bilinen ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kuruyemişçiden satın alması ile ünlenen yer kirazı, internette bu adla satılan zayıflama haplarının insan sağlığına zararlı olduğunun iddia edilmesi üzerine üreticinin elinde kaldı. 2 dönüm alanda yer kirazı yetiştiren ve kilosunu 170 liradan satan çiftçi Resul Saygılı, hasat ettiği yer kirazlarına alıcı çıkmayınca keçilere yem yaptı.





2 yıl önce AKP Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen’in girişimiyle Akdeniz İhracatçılar Birliği (AKİB) tarafından kendisine ait 2 dönümlük arazide deneme amaçlı yer kirazı üretimi yapıldığını ve olumlu sonuçlar alınınca bu meyveyi yetiştirmeyi sürdürdüğünü belirten Resul Saygılı şunları anlattı:

"2 bine yakın yer kirazı fidesiyle yılda 4- 5 ton arasında ürün almaya başlamıştık. Son günlerde televizyonlarda altın çilek hapının, zayıflama hapı olarak tüketiminin çok tehlikeli ve ölüme neden olduğu yönünde haberler çıkmaya başladı. Satışlarımız aniden durdu. Bir haftadır topladığım 400 kilo yer kirazını satamadığım için keçilere yem olarak verdim. ’Altın çilek’ adı altında çeşitli kimyasalların bir araya getirilip, internetten zayıflama ilacı olarak satılması bize büyük darbe vurdu. Biz aile olarak yer kirazını 2 yıldır severek yiyoruz. Bu meyvenin bir zararını görmedik. Devlet yetkililerimizden bu konunun düzeltilmesi için yardım bekliyoruz."



’Sağlığa büyük yararı var'

Yer kirazı projesinin koordinatörlüğünü yürüten Ahmet Tanrıverdi de, Türkiye genelinde 4 milyon ayer kirazı fidesi dağıtımının yapıldığını, sahte haplar yüzünden üreticinin mağdur edildiğini, bu meyvenin hiçbir zirai ilaç kullanmadan üretiminin yapıldığını ve insan sağlığı açısından büyük yararları olduğunu söyledi.





