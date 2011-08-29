-Altın Çilek, Karadeniz'de yetiştirilecek SAMSUN (A.A) - 29.08.2011 - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünce bir yıldır sürdürülen çalışmada, Güney Amerika'da İnkalarca And Dağları'nda yetiştirilen ve süper meyve olarak adlandırılan altın çileğin Karadeniz Bölgesi'nde yaygınlaştırılması amaçlanıyor. OMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çelik, fakültenin araştırma ve uygulama çiftliğinde bir yıldır deneme amacıyla altın çilek yetiştirdiklerini belirtti. Altın çileğin dünya tarihinde ilk kez Güney Amerika'da İnka uygarlığınca And Dağları'nda yetiştirildiğine işaret eden Çelik, bu meyvenin yüzyıllardır var olmasına rağmen modern tarım teknikleri altında yetiştirilmesinin ve tarımsal sanayide kullanımının yeni olduğunu söyledi. Karadeniz Bölgesi'nin dağlık ve engebeli arazileri ile düz arazilerinde alternatif ürün olarak altın çilek yetiştirilebileceğini kaydeden Çelik, altın çilek yetiştiriciliğinde başarılı sonuçlar aldıklarını belirtti. Prof. Dr. Çelik, ''Giresun ve Samsun'da altın çilek üretim çiftlikleri kurduk. Yaklaşık 300 bin fide ürettik. Beklentimizin üzerinde oldukça başarılı sonuçlar aldık. Şimdi bütün Karadeniz Bölgesi'nde yetiştirilmesi için çalışıyoruz. İnsanları bilgilendiriyoruz. İnsan yaşantısında sayılamayacak kadar yararı olan süper meyvenin bölgemizde yetiştirilmesini yaygınlaştırıyoruz'' diye konuştu.